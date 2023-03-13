МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Каналов для влияния краха банков в США на российский рынок по аналогии с кризисом 2008 года сейчас нет, эти события системного влияния не окажут, заявил РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

"Каналов для аналогичного сценария, таких как банковский кризис и девальвация, из-за событий в США нет", — прокомментировал Сухов вопрос о возможности повторения для России кризиса 2008 года ввиду новостей о банкротствах двух американских банков за неделю.

Он добавил, что вне зависимости от развития событий в США каналов системного влияния на российские рынки и банки не имеется. Глава минфина США раскрыла причину краха банка SVB

"Крупнейшие российские банки не являются контрагентами американских из-за санкций. Вложения на фондовом рынке российскими инвесторами делаются, в основном, в активы российского происхождения. Каналов быстрого вывода инвестиций в Россию нерезидентами, что в 2008 году влияло на курс рубля, не имеется", — пояснил Сухов.

Также, по его словам, развитие расчетов и вложений в юанях делает российский финансовый сектор еще более защищенным от американских рисков.