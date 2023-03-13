Глава АКРА Сухов: крах банков в США не повлияет на Россию по аналогии с кризисом 2008 года
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Каналов для влияния краха банков в США на российский рынок по аналогии с кризисом 2008 года сейчас нет, эти события системного влияния не окажут, заявил РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
"Каналов для аналогичного сценария, таких как банковский кризис и девальвация, из-за событий в США нет", — прокомментировал Сухов вопрос о возможности повторения для России кризиса 2008 года ввиду новостей о банкротствах двух американских банков за неделю.
Он добавил, что вне зависимости от развития событий в США каналов системного влияния на российские рынки и банки не имеется.
"Крупнейшие российские банки не являются контрагентами американских из-за санкций. Вложения на фондовом рынке российскими инвесторами делаются, в основном, в активы российского происхождения. Каналов быстрого вывода инвестиций в Россию нерезидентами, что в 2008 году влияло на курс рубля, не имеется", — пояснил Сухов.
Также, по его словам, развитие расчетов и вложений в юанях делает российский финансовый сектор еще более защищенным от американских рисков.
https://1prime.ru/world/20230313/840045211.html