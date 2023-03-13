МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Читатели Exxpress раскритиковали главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля за то, что он делает из ЕС военную машину и не дает возможности государствам выстраивать собственную политическую линию. Трамп-младший назвал истинную причину банкротства SVB

Австрийское издание отметило, что Брюссель поставляет Украине оружие и технику через Европейский фонд мира — причем на сегодняшний день эта помощь оценивается в 3,6 миллиарда евро.

"Эта задача теперь в руках Брюсселя, под руководством главного дипломата Борреля, что является абсолютно незаконным. ЕС подрывает национальное законодательство", — процитировала газета мнение главы Института оборонных технологий, экономики вооруженных сил и геополитики, профессора Маркуса Кербера. В Politico рассказали об углублении противоречий между США и Украиной

Эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения оборона и внешняя политика являются исключительным вопросом национальных государств.

"Лишь правительство страны может решить, сколько оружия она поставит, причем стороне конфликта, которая не входит в компетенцию ЕС. Боррель положил этому конец. Теперь ЕС заказывает, страны поставляют", — заявил Кербер.

Читатели Exxpress полностью согласились с ним.

"Вон из этого бессмысленного ЕС, он незаконно втягивает все государства в войну", — написал один из читателей.

"Невероятно, и Боррель называет себя главным дипломатом", — заявил другой.

"Как возможно, что эти безумцы разрушают Европу? НАТОизация ЕС идет полным ходом", — отметил третий.

"Совет ЕС по иностранным делам принимает решение о совместных закупках и поставках оружия для Украины, что делает весь Евросоюз участником конфликта. Где вето Австрии? А как же наш нейтралитет?" — задались вопросом участники дискуссии.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники.

В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.