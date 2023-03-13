ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар — ПРАЙМ. Более 40% финских компаний, ведущих международную торговлю, столкнулись в своей деятельности в последние годы с торговыми барьерами, а подавляющее большинство таких барьеров возникло в России, Китае и США, сообщает в понедельник правительство Финляндии со ссылкой на заказанный государством опрос-исследование в Институте экономических исследований (ETLA). Опрос: компании Италии настроены менее пессимистично в отношении экономики

“Согласно исследованию, в период с 2019 по 2022 год 41% финских компаний, участвующих в международной торговле, столкнулись с торговыми барьерами. Подавляющее большинство барьеров возникло в странах за пределами ЕС, особенно в России и Китае. Однако значительно больше торговых барьеров, чем раньше, возникло и в Соединенных Штатах”, — говорится в сообщении.

В 2021 году примерно половина всего экспорта Финляндии была направлена за пределы зоны ЕС, уточняется в сообщении. А в рамках ЕС компании столкнулись с наибольшим количеством торговых барьеров в Швеции и Германии.

"Хотя подавляющее большинство торговых барьеров возникло за пределами ЕС, некоторые из них возникли и на едином рынке ЕС. В рамках исследования трудно сказать, выделяются ли Швеция и Германия в этом плане потому, что у них действительно много торговых барьеров, или потому, что финские компании много торгуют в этих двух странах. В любом случае, важно, что компании сталкиваются с барьерами в торговле и в ЕС", — приводится в сообщении цитата руководителя исследования Юрки Али-Юрккё.

Барьеры, с которыми сталкивались компании в ЕС, чаще всего были техническими, это, например, регламенты или специфические для страны требования к тестированию и сертификации. В странах же, не входящих в ЕС, наиболее распространены запреты на экспорт и импорт, но также встречаются высокие или дискриминационные таможенные пошлины, указывают в сообщении.

Исследование было проведено по заказу правительства и стало продолжением аналогичных опросов в 2013 и 2016 годах. В Финляндии министерство иностранных дел выступает в качестве ответственного органа за торговые барьеры за пределами ЕС, а министерство экономики и занятости — в качестве ответственного органа за единый рынок ЕС.