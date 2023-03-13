МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила поставки в Индию растительных масел в 2,4 раза, до 558,5 тысячи тонн, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии

"За 2022 год Россия значительно нарастила экспорт растительных масел в Индию, заняв 4,3% рынка. В 2022 году было поставлено 558,5 тысячи тонн продукции на сумму 908,8 миллиона долларов", — говорится в материалах. В 2021 году Россия поставила в Индию 226,5 тысячи тонн растительных масел на 303,7 миллиона долларов.

Всего по итогам 2022 года поставки растительных масел в Индию выросли на 9,3%, до 15,216 миллиона тонн (в стоимостном выражении — на 22,6%, до 21,208 миллиарда долларов). Крупнейшим экспортером растительных масел в Индию является Индонезия, с долей 26% в стоимостном выражении. Далее следуют Малайзия (18,9%), Аргентина (16,4%) и Бразилия (10,3%). Россия в первой десятке экспортеров занимает седьмое место, с долей 4,3%.

Индия является крупнейшим в мире потребителем растительных масел: на три их основных вида (пальмовое, соевое и подсолнечное) в 2022 году пришлось 61,1% всего импорта ею продукции АПК в стоимостном выражении. Также по объемам импорта в "Агроэкспорт" выделяют орехи (кешью с долей 5,6% и миндаль — с долей 3%) и бобовые культуры — фасоль (2,1% в импорте Индией продукции АПК), чечевица (1,5%), горох (1,8%) и соевые бобы (1,2%).

Всего РФ в 2022 году увеличила объем экспорта сельхозпродукции в Индию в три раза, до 937,6 миллиона долларов, заняв восьмое место среди поставщиков сельхозпродукции в эту страну, говорится в материалах. Сама Индия в 2022 году увеличила объем импорта до рекордных 34,1 миллиарда долларов, на 17,8% выше показателя 2021 года: основными странами-экспортерами продукции АПК стали Индонезия (17,9%), Малайзия (12%) и Аргентина (10,6%), а всего на долю топ-10 стран пришлось 68% индийского импорта сельхозпродукции.