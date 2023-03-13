МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Энергетическая политика Великобритании, направленная на достижение нулевых выбросов углекислого газа, с треском провалилась, заявил в колонке для The Telegraph обозреватель Бен Марлоу. Предсказавший кризис 2008 года инвестор ждет краха еще одной компании

В материале отмечается, что у британских был амбициозный план о переходе на возобновляемые источники энергии и достижении нулевых выбросов углерода к 2050 году. Но в текущих условиях чиновники признали, что для укрепления энергобезопасности в краткосрочной перспективе необходимо больше ископаемого топлива, так как "на экологически чистые проекты уйдет слишком много времени".

По мнению Марлоу, существенно улучшить ситуацию с энергетикой в стране могло бы строительство новых атомных электростанций. Однако возведение последней британской АЭС было завершено в 1995 году, а новая будет построена не раньше 2027-го года.

Ранее министр энергетики Великобритании Грант Шаппс рассказал о перспективах страны пережить зиму 2023-2024 годов в условиях энергокризиса. Он выразил уверенность, что страна сможет обеспечить себя энергией в этот период за счет увеличения поставок СПГ и сдерживания спроса.