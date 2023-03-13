МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение продлить еще на 6 месяцев персональные антироссийские санкции, введенные в связи в 2014 году, следует из заявления. Тиньков заявил, что против него не должны были вводить санкции

Таким образом ограничения будут действовать до 15 сентября текущего года, вносить изменения в них не будут

В санкционные списки вошли 1,5 тысячи физических и 205 юридических лиц "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины". Меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Оспорить санкции можно в Суде ЕС, расположенном в Люксембурге. Некоторые россияне уже прибегли к судебному разбирательству. Кроме того, списки подвергаются пересмотру со стороны европейских экспертов.

Как отмечают юристы, европейские санкции разрабатываются в спешке, зачастую в них содержатся недопустимые ошибки и нарушения. По мнению адвокатов, регулярный пересмотр списков дает незначительный результат, гораздо важнее проверять актуальность мотивов, по которым были наложены ограничения.