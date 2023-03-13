МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Разжигаемые Вашингтоном конфликты и различные санкционные ограничения, которые он накладывает, приносят вред не только его соперникам, но и бумерангом бьют по нему самому, пишет Global Times. "Безумцы разрушают Европу". В Австрии раскрыли, во что Боррель превратил ЕС

В материале подчеркивается, что США в своем стремлении постоянно доминировать, постоянно вмешиваются в мировую политику.

"Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль", — говорится в статье.

По мнению Global Times, свой внешнеполитический курс Соединенные Штаты строят, полагаясь во многом на свою военную мощь и санкции против «непокорных» государств. Ограничения работают в основном благодаря высокотехнологичной и финансовой гегемонии Америки и ее доступа к рынкам.

"Однако возможности использования этих инструментов ограничены — они эффективны лишь до определенного момента, а злоупотребление ими в конечном счете приведет к исчерпанию ресурсов Вашингтона. Погоня США за прибылью зашла слишком далеко. Это вызовет разрушение их неустойчивых финансовых пирамид", — пишет автор.

В качестве примера издание привело ситуацию банками SVB, Signature Bank и Silvergate, банкротство которых грозит спровоцировать эффект домино для всего финансово-технологического сектора США. Подход Вашингтона ослабляет его врагов, но также бьет по нему самому: Белый дом продолжает использовать различные рычаги, которые в определенный момент сломаются из-за чрезмерного напряжения, резюмировало Global Times.

Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.