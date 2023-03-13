МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Эфко" (торговые марки "Слобода", Altero, Hi!) в марте начала поставки в Иран бутилированного масла, это первая российская продукция такого рода на рынке этого государства, говорится в сообщении компании. Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет до 2068,1 рубля за тонну

"В марте в магазинах портового города Энзели начались продажи масла торговой марки "Слобода" – первого в Иране из российских брендов в этой категории. Со временем планируется расширение дистрибьюции на другие крупные города Ирана, в первую очередь Тегеран", — говорится в сообщении.

Поставки масла наливом в эту страну компания начала еще в 2020 году. Также отмечается, что в прошлом году товарооборот компании с Ираном превысил 3,5 миллиарда рублей — в первую очередь, это подсолнечное, соевое и рапсовое масло.

"На производство и поставку первой партии "Слободы" в Иран понадобилось немногим больше месяца. Мы продолжаем активно развивать деловые контакты на Ближнем Востоке. В прошлом году осуществили первые поставки растительного мяса в ОАЭ, в начале 2023 — начали продажи подсолнечного масла Altero в Египте, активно развиваем присутствие в Азии", — приводятся в сообщении слова директора брендового дивизиона "Эфко" Евгения Шулепова.

Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции. Основной бенефициар — Валерий Кустов.