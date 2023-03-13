ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. ООН выступает за продолжение "зерновой сделки", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. В Женеве начались консультации России и ООН по продуктовой сделке

В понедельник в Женеве завершился очередной раунд переговоров ООН и России по ситуации с "зерновой сделкой". По информации российского МИД, в центре обсуждения был ход реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" договоренностей.

"Мы делаем все для сохранения целостности и продолжения",- сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать прошедшие в Женеве переговоры.

По словам Дюжарика, ООН продолжает взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в том числе Россией и США, для обеспечения реализации соглашения.

"Переговоры только что завершились, я думаю, что до конца дня последует заявление о них из Женевы", — добавил он.

"Зерновая сделка", которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама "зерновая сделка" является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.