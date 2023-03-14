Министр экономики Сербии выступил за введение санкций против России
Министр экономики Сербии Раде Баста призвал ввести санкции в отношении России
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Сербии Раде Баста призвал в соцсетях ввести санкции в отношении России, передает Lenta.ru.
"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание," — посетовал сербский политик.
При этом он подчеркнул, что выступает за введение санкций в отношении Российской Федерации, а также поддерживает сербского лидера в защите государственных и национальных интересов.
https://1prime.ru/world/20230314/840056208.html
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