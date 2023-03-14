МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министр экономики Сербии Раде Баста призвал в соцсетях ввести санкции в отношении России, передает Lenta.ru. Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание," — посетовал сербский политик.

При этом он подчеркнул, что выступает за введение санкций в отношении Российской Федерации, а также поддерживает сербского лидера в защите государственных и национальных интересов.