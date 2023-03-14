МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Движение социалистов" директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина потребовало отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты, который призвал правительство определиться по вопросу санкций в отношении России из-за "высокой цены" отказа от поддержки западных рестрикций. Антироссийские санкции ударили по бедным странам, заявил дипломат

Баста возглавил минэк Сербии в октябре 2022 года. В состав нового кабмина он вошел от блока Социалистической партии Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и его коалиционных партнеров — "Единой Сербии". В понедельник Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России, и призвал всех министров в высказаться по этому вопросу.

"Если министр экономики не эксперт, а политик, тогда пусть идет к (бывшему мэру Белграда, оппозиционеру Драгану — ред.) Джиласу и остальным <…>, кто за прекращение экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой и русским народом", — цитирует движение Вулина.

"Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", — говорится в сообщении.

Сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.