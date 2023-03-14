МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Чрезмерные санкции США вредят не только соперникам, но и Вашингтону, ослабляя его, пишет китайская газета Global Times. СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома"

В статье отмечается, что "США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми", хотя сила и авторитет Соединенных Штатов "сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль".

Авторы материала подчеркивают, что США в своей внешней политике излишне полагаются на военную мощь и действенность санкций, однако возможности этих инструментов ограничены, поэтому злоупотребление ими истощит собственные ресурсы Америки.

Апеллируя к ситуации с банками SVB, Signature Bank и Silvergate, авторы утверждают, что банкротство этих банков угрожает всему финансово-технологическому сектору США.

Используемые Вашингтоном методы наносят удар по нему самому, так как различные рычаги могут сломаться из-за излишнего напряжения, заключают авторы.