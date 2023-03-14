МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель. Турция допустила задержки в поставках черноморского газа

"Есть напряженные требования со стороны турецких бизнесменов. Турция понесла убытки в размере 300 миллионов долларов из-за прекращения торговых отношений с Крымом. Особенно города на побережье Черного моря развивали свои торговые связи благодаря паромному сообщению", — сказал Сель.

По его словам, ранее прорабатывались планы запуска паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы.

"Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", — сказал Сель.