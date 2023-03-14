МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Экономика Казахстана в январе-феврале 2023 года выросла на 4,3%, сообщил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Казахстан раскрыл планы по поставкам нефти в Германию

"В январе-феврале текущего года темп роста экономики Казахстана составил 4,3%. В том числе рост в реальном секторе составил 2,7%, а в сфере услуг – 5%", — сказал он на заседании правительства во вторник.

По его данным, по всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, информация и связь, а также торговля.

Темп роста инвестиций в основной капитал в отчетном периоде составил 19,2%.

В 2022 году ВВП Казахстана вырос на 3,1%. Власти ожидают роста экономики страны в 2023 году на 4%.