МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Отключение России от системы SWIFT сильно тормозит торговлю между РФ и Европой, большой проблемой остаются международные платежи, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. Аналитик объяснил, за счет чего Европа может отказаться от российского газа

"Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты", — сказал он.

Теперь каждый перевод из России, по его словам, требует вмешательства специального отдела, который должен проверять наличие санкционных составляющих в той или иной транзакции.

"Эти отделы, существующие при банках, немногочисленны, они никогда не были там основными",- заметил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.

"Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю",- заключил Прозоров.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 марта в 11.00 мск.