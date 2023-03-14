Глава CCBLR: отключение российских банков от SWIFT тормозит торговлю с Европой
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Отключение России от системы SWIFT сильно тормозит торговлю между РФ и Европой, большой проблемой остаются международные платежи, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров.
"Конечно, все пострадали от отключения российских банков от системы SWIFT. Кстати, это Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, было членом нашей палаты", — сказал он.
Теперь каждый перевод из России, по его словам, требует вмешательства специального отдела, который должен проверять наличие санкционных составляющих в той или иной транзакции.
"Эти отделы, существующие при банках, немногочисленны, они никогда не были там основными",- заметил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты.
"Представляете, как их сотрудники сегодня загружены: перевод некоторых платежей занимает 30, а то и 60 дней! Все это сильно тормозит нормальную торговлю",- заключил Прозоров.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 марта в 11.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230314/840057957.html