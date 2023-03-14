МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Потребительские настроения в Австралии в марте остались на исторически низких уровнях на фоне опасений по поводу инфляции и процентных ставок, при этом склонность к покупкам дорогостоящих товаров особенно ослабла. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник. ЦБ Австралии повысил ключевую ставку до максимума за более чем десять лет

Рассчитываемый Westpac и Мельбурнским институтом индекс настроений потребителей в марте не изменился после падения на 6,9% месяцем ранее. Значение индекса 78,5 означает, что пессимистов значительно больше, чем оптимистов.

Отдельный еженедельный опрос ANZ показал падение индекса потребительского доверия на 2,9% до самого низкого уровня с апреля 2020 года, когда большая часть страны была закрыта в связи с пандемией. Подындекс, оценивающий перспективы экономики на следующие 12 месяцев, снизился на 2,3%, тогда как подындекс перспектив на следующие пять лет подскочил на 5,6%.

Показатель оценки семейных финансов по сравнению с прошлым годом вырос на 2,2% после падения в феврале, в то время как оценка финансовых перспектив на следующие 12 месяцев снизилась на 1,8%.