МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Европейский бизнес часто сейчас находится в неведении, полагая, что все, что связано с Россией, подпадает под санкции, но это не так, заявил РИА Новости генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России (CCBLR) Олег Прозоров. В Европе оценили эффект от отключения России от SWIFT

"Мы обнаружили, что европейский бизнес часто находится не только в неведении, но даже в некотором обмане, в иллюзии, что все, что связано с Россией, однозначно попадает сегодня под санкции, хотя это не так", — сказал он.

Именно поэтому, по его словам, палата изменила сегодня формат своей деятельности.

"Мы стали больше контактировать со своими членами, оперативно снабжая их необходимой информацией по всем вопросам, с которыми они изо дня в день сталкиваются — и по вопросам перевода финансов, и по логистике, и по многим другим направлениям", — заметил Прозоров. В Global Times объяснили, как вводимые США санкции вредят им самим

При этом, сказал он, "мы не призываем своих членов находить лазейки, пытаться каким-то образом обходить вводимые ограничения".

"Мы стараемся привлекать их к тем отраслям, где бизнес продолжает оставаться легитимным", — заключил гендиректор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 марта в 11.00 мск.