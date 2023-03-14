МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с государствами, которые ведут расследование взрывов на "Северном потоке", сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. СМИ раскрыли местоположение яхты, связанной с ЧП на "Северных потоках"

Как уточняется, речь идет о переписке с Данией, Швецией и ФРГ.

Эти документы показывают, что у России нет достаточной информации о том, как протекают расследования, добавил Полянский.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели в сентябре. Как показало расследование, ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии. По данным оператора Nord Stream AG, магистраль получила беспрецедентные разрушения.

Россия охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.