Россия распространила копию переписки по терактам на "Северных потоках"
Россия распространила в ООН копию переписки по расследованию взрывов на "Северных потоках"
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с государствами, которые ведут расследование взрывов на "Северном потоке", сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
Как уточняется, речь идет о переписке с Данией, Швецией и ФРГ.
Эти документы показывают, что у России нет достаточной информации о том, как протекают расследования, добавил Полянский.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели в сентябре. Как показало расследование, ЧП могло произойти в результате умышленной диверсии. По данным оператора Nord Stream AG, магистраль получила беспрецедентные разрушения.
Россия охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.
https://1prime.ru/world/20230314/840058407.html
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