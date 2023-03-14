ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — ПРАЙМ. Уровень инфляции в Финляндии в феврале ускорился до 8,8% с 8,4% месяцем ранее, сообщает во вторник статистическое ведомство страны. Аналитик назвал страны, где грядет дефолт

"Ускорение инфляции с января по февраль было вызвано, например, повышением средней процентной ставки по жилищным кредитам и ростом цен на централизованное теплоснабжение", — говорится в сообщении.

Потребительские цены в феврале также выросли за счет роста цен на электроэнергию, уточняется в сообщении.

Согласно предварительным данным Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), уровень инфляции в еврозоне в феврале составил 8,5%, сообщает финское статистическое ведомство.