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Инфляция в Финляндии ускорилась до 8,8 процента
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Уровень инфляции в Финляндии в феврале ускорился до 8,8% с 8,4% месяцем ранее, сообщает во вторник статистическое ведомство страны. "Ускорение инфляции с января по февраль было... ПРАЙМ, 14.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, инфляция, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — ПРАЙМ. Уровень инфляции в Финляндии в феврале ускорился до 8,8% с 8,4% месяцем ранее, сообщает во вторник статистическое ведомство страны.
"Ускорение инфляции с января по февраль было вызвано, например, повышением средней процентной ставки по жилищным кредитам и ростом цен на централизованное теплоснабжение", — говорится в сообщении.
Потребительские цены в феврале также выросли за счет роста цен на электроэнергию, уточняется в сообщении.
Согласно предварительным данным Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), уровень инфляции в еврозоне в феврале составил 8,5%, сообщает финское статистическое ведомство.