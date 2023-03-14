Источник сообщил о возможном продлении "зерновой" сделки на 60 дней
Источник сообщил, что "зерновую" сделку могут продлить на текущих условиях еще на 60 дней
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АНКАРА, 14 мар — ПРАЙМ. "Зерновую" сделку могут продлить на 60 дней, но переговоры по этому вопросу еще идут, рассказал РИА Новости источник.
"По срокам пока не могу сказать точно, но скорее всего, это будет 60 дней на текущих условиях", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, условия сделки останутся прежними, если не возникнет непредвиденных ситуаций.
Переговоры между Россией и ООН в Женеве прошли в конструктивном русле, замечания российской стороны приняли к сведению, отметил источник.
"Все учтено, работа идет", — заявил собеседник и добавил, что Анкара и ООН продолжают прилагать усилия для того, чтобы российская продукция вышла на мировые рынки.
"Зерновая" сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года. Договоренности предполагают содействие вывозу агропродукции из черноморских портов на Украине, а также снятие ограничений на поставки удобрений и зерна из России.
В ноябре сделку продлили еще на 180 дней, ее срок истекает 18 марта. В Министерстве иностранных дед РФ ранее заявляли, что Москва не возражает против очередного продления инициативы, но только на 60 дней.
https://1prime.ru/world/20230314/840059740.html
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