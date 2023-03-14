АНКАРА, 14 мар — ПРАЙМ. "Зерновую" сделку могут продлить на 60 дней, но переговоры по этому вопросу еще идут, рассказал РИА Новости источник. В ООН приняли к сведению позицию России по зерновой сделке

"По срокам пока не могу сказать точно, но скорее всего, это будет 60 дней на текущих условиях", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, условия сделки останутся прежними, если не возникнет непредвиденных ситуаций.

Переговоры между Россией и ООН в Женеве прошли в конструктивном русле, замечания российской стороны приняли к сведению, отметил источник. На Украине прокомментировали возможное продление зерновой сделки на 60 дней

"Все учтено, работа идет", — заявил собеседник и добавил, что Анкара и ООН продолжают прилагать усилия для того, чтобы российская продукция вышла на мировые рынки.

"Зерновая" сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года. Договоренности предполагают содействие вывозу агропродукции из черноморских портов на Украине, а также снятие ограничений на поставки удобрений и зерна из России.

В ноябре сделку продлили еще на 180 дней, ее срок истекает 18 марта. В Министерстве иностранных дед РФ ранее заявляли, что Москва не возражает против очередного продления инициативы, но только на 60 дней.