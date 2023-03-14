МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит настаивать на отмене всех ограничений для поставок ее агропродукции на мировые рынки в рамках "зерновой сделки", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Зерновую сделку" продлили еще на 60 дней, сообщил МИД

Он отметил, что переговоры о продлении Стамбульских договоренностей продолжаются, и Москва будет добиваться, чтобы партнеры исполняли все свои обязательства.

"Еще раз подчеркну, главное для нас — это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной", — подчеркнул Грушко.

Замминистра добавил, что работа по снятию барьеров в отношении российского экспорта идет "крайне медленно", ее результаты не могут удовлетворить Москву.

Кроме того Грушко заявил, что Россия ждет дальнейшей разблокировки удобрений, которые застряли в европейских портах.