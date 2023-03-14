МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Зерновую сделку" продлили на 60 дней при условии, что все обещания, данные российской стороне, будут выполнены, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Россия продолжит добиваться отмены ограничений на экспорт, заявил МИД

"Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена", — сообщил он.

Грушко подчеркнул, что в рамках продления инициативы был подтвержден ее пакетный характер. При этом партнеры договорились, что вторая часть договоренностей, касающаяся снятия всех прямых и косвенных ограничений на российских экспорт сельскохозяйственной продукции, будет реализована.

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН подписали пакет соглашений о вывозе агропродукции из украинских портов в Черном море и снятии барьеров для экспорта зерна и удобрений из РФ. Инициатива получила название "зерновой" или "продуктовой сделки". СМИ предрекли падение урожая украинских зерновых в 2023 году

Российская сторона неоднократно указывала на то, что сделка не реализуется должным образом. Москва заявляла, что большая часть поставок идет не в нуждающиеся страны, а в развитые государства. Кроме того, остаются в силе преграды для поставок из России.

В ноябре сделку продлили на 180 дней — до 18 марта. В последнее время участники Стамбульских договоренностей стали обсуждать очередную пролонгацию инициативы. В МИД РФ заявили, что Москва согласна продлить сделку только на 60 дней.