МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Зерновую сделку" продлили на 60 дней при условии, что все обещания, данные российской стороне, будут выполнены, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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"Наш заместитель министра Сергей Вершинин вчера сделал заявление, что действительно сделка продлена", — сообщил он.

Грушко подчеркнул, что в рамках продления инициативы был подтвержден ее пакетный характер. При этом партнеры договорились, что вторая часть договоренностей, касающаяся снятия всех прямых и косвенных ограничений на российских экспорт сельскохозяйственной продукции, будет реализована. 

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН подписали пакет соглашений о вывозе агропродукции из украинских портов в Черном море и снятии барьеров для экспорта зерна и удобрений из РФ. Инициатива получила название "зерновой" или "продуктовой сделки".

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Российская сторона неоднократно указывала на то, что сделка не реализуется должным образом. Москва заявляла, что большая часть поставок идет не в нуждающиеся страны, а в развитые государства. Кроме того, остаются в силе преграды для поставок из России.

В ноябре сделку продлили на 180 дней — до 18 марта. В последнее время участники Стамбульских договоренностей стали обсуждать очередную пролонгацию инициативы. В МИД РФ заявили, что Москва согласна продлить сделку только на 60 дней.