МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ФРС США удалось спасти мировую финансовую систему с многократным запасом и всего за пару часов, однако за этими решениями последовало ужесточение банковского надзора в Соединенных Штатах, а также денежно-кредитной политики ФРС США, пишет "Коммерсант". В Global Times объяснили, как вводимые США санкции вредят им самим

В статье отмечается, что история SVB приведет к значительным сдвигам во внутренней финансовой политике Белого дома.

Так, глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что примет "все необходимые меры" для разрешения банковского кризиса, возникшего вокруг банкротства SVB, а также дополнительно усилит банковское регулирование, которое было частично ослаблено во время президентства Дональда Трампа.

Вчера экстренное совещание по поводу банковского кризиса провела не только ФРС, но и немецкий Бундесбанк, швейцарский же регулятор заявил о том, что "пристально следит за ситуацией".

Ранее Silicon Valley Bank — крупнейший банк, ориентированный на кредитование стартапов в Калифорнии и 16-й по величине активов в США, перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Его банкротство случилось предельно стремительно — почти за два дня. Для повышения ликвидности менеджмент банка продал часть облигаций с убытком (он возник вследствие роста ставок ФРС и снижения стоимости бумаг с более низкой доходностью к погашению) и объявил о привлечении дополнительного капитала — это решение, объявленное в среду, стало сигналом к бегству, к утру пятницы отток средств достиг пика (порядка 42 миллиардов долларов), что и привело к закрытию банка в результате классического bankrun — "банковского бегства".

На выходных Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC), ФРС и Минфин США рассмотрела механизмы защиты оставшихся вкладчиков — в итоге к вечеру воскресенья глава Минфина Джанет Йеллен, проконсультировавшись с Байденом, одобрила полную компенсацию потерь вкладчиков SVB. Аналогичная процедура полного возврата средств на депозитах была обещана вкладчикам еще одного крупного банка — Signature Bank, операции в котором были остановлены в воскресенье. Его активы оценивались в 110,4 миллиарда долларов, объем депозитов — в 88 миллиардов долларов (большая их часть также не была застрахована).

Кроме того, для выделения дополнительного финансирования был сформирован дополнительный фонд (Bank Term Funding Program, BTFP), который сможет предоставлять банкам займы до одного года под залог бумаг высокого класса (в частности, гособлигаций), при этом залог будет рассчитываться из номинальной стоимости бумаг.

"Коммерсант" констатировал, что в нынешних обстоятельствах ФРС и руководство США были вынуждены ответить на эти угрожающие события "орудиями главного калибра", ведь полное покрытие (хотя и умеренных) убытков SVB и Signature, не предусмотренное правилами работы системы, было дешевле и массового панического поведения амбициозного персонала стартапов Калифорнии, и мировой банковской паники.

Состояние мировой финансовой системы — сильной, но готовой к любой катастрофе прямо сейчас — уже не дает возможности решать такие проблемы иначе как явно избыточными ресурсами, подытожило издание.