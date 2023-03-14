Экс-премьер Украины Азаров предрек стране банкротство без кредитов от западных стран
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Украина обанкротится, если прекратит получать "подачки" от западных стран, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Страна деградирует, потому что, если прекратятся вот эти подачки западные, то Украина сразу же, автоматически становится банкротом", — заявил он в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в данный момент все налоги, собираемые с украинцев, идут на обеспечение военных нужд, а основная часть бюджетного дефицита покрывается за счет средств Евросоюза и США. Несмотря на это, Киеву все еще хватает десяти миллиардов долларов, указал политик.
Азаров подчеркнул, что Украина в большой степени зависит от западных стран: от своевременности поступления их средств будут зависеть эмиссия гривны, инфляция, выплата пенсий и зарплат бюджетников.
Ранее украинский парламент принял государственный бюджет на текущий год с дефицитом в 1,296 миллиона гривен (около 35,4 миллиарда долларов). Ежемесячный дефицит составит три миллиарда долларов, Киев планирует покрыть его за счет внешний займов.
Позже в Верховной Раде сообщили, что военные расходы бюджета могут увеличить на рекордные за всю историю страны 13,5 миллиарда долларов.
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