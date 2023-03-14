МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Консультации по вопросу продления "зерновой сделки" продолжаются, сообщил Reuters со ссылкой на представителя ООН. "Зерновую сделку" продлили еще на 60 дней, сообщил МИД

"Переговоры завершились вчера в соответствии с договоренностью, но консультации продолжаются со всеми сторонами", — говорится в сообщении.

"Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 году между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашения касаются вывоза сельхозпродукции из украинских портов и отмены ограничений с российского экспорта.

В ноябре сделку продлевали на 180 дней. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что меры не реализуются должным образом, и настаивала на снятии барьеров для поставок зерна и удобрений из РФ.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что черноморскую инициативу продлили еще на 60 дней на текущих условиях. При этом Россия продолжит добиваться исполнения партнерами обещаний в отношении ее экспорта.