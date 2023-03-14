МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Продление "зерновой сделки" еще на 60 дней стало жест доброй воли со стороны России, так как второй пакет договоренностей все еще не выполнен, заявил пресс-секретарь российского резидента Дмитрий Песков. В Польше предложили ввести залог на транзит украинского зерна

"Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации", — сообщил он представителям СМИ.

Песков подчеркнул, что снятие ограничений для российского экспорта стало неотъемлемым условием черноморской инициативы, но оно до сих пор не было реализовано.

"Поэтому, в целом, как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге", — отметил он и выразил надежду, что в конечном итоге обязательства будут выполнены.

Представитель Кремля также заявил, что Москва ценит усилия ООН и лично генсека организации Антониу Гутерреша, однако ему не удалось "пробить глухую стену коллективного Запада" и добиться частичной отмены санкций против России. Reuters сообщил о продолжении консультаций по продлению "зерновой сделки"

В июле 2022 года в Стамбуле был подписан пакет соглашений о содействии вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, а также о снятии ограничений для экспорта зерновых и удобрений из РФ. Инициатива получила название "зерновой сделки", ее участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН.

В ноябре сделку продлевали на 180 дней – до 18 марта 2023 года. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что договоренности не реализуются должным образом, поскольку большая часть поставок идет в богатые страны, а не в нуждающиеся государства. Кроме того, остаются в силе барьеры для экспорта из РФ.

Во вторник 14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что черноморскую инициативу продлили еще на 60 дней на текущих условиях, но РФ продолжит добиваться исполнения партнерами обещаний в отношении ее экспорта.