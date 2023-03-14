МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия за последние пять лет, с 2017 по 2022 год, увеличила экспорт говядины в натуральном выражении в 6,4 раза, до 34,6 тысячи тонн, и может удвоить его при сохранении благоприятной конъюнктуры, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Российский товарный экспорт установил исторический рекорд

"За последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тысячи тонн, или 18,5 миллиона долларов, в 2017 году до 34,6 тысячи тонн, или 234 миллиона долларов, в 2022 году (в 6,4 раза в натуральном выражении и в 12,6 раз в стоимостном). При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста внутреннего производства российский экспорт говядины может превысить 75–80 тысячи тонн (450–480 миллиона долларов)", — говорится в материалах.

Ключевыми направлениями будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые, согласно материалам, приходится более 76% поставок в стоимостном выражении; в целом рынки стран Персидского залива, а также страны СНГ становятся одним из стратегических направлений развития российского экспорта говядины.

Мировым лидером по производству говядины являются США: по оценке американского минсельхоза (USDA), в 2022 году производство там говядины составило 12,9 миллиона тонн, на 1,3% выше 2021 года. Второе место у Бразилии: она увеличила объем производства на 6,2%, до 10,4 миллиона тонн. Китай на третьей позиции: в 2022 году производство там говядины выросло на 2,1%, до 7,1 миллиона тонн.

В топ-10 мировых производителей говядины также входят страны ЕС, Индия, Аргентина, Мексика, Австралия, Канада и Россия: на ее долю в 2022 году приходилось 2,7%, следует из оценок, приведенных в обзоре на основании данных Росстата и USDA. На десятом месте — Канада с долей 2,3%.

В структуре экспорта говядины лидирующие позиции в 2021 году занимали Бразилия, США и Австралия (35,8%, или 4,2 миллиона тонн совокупно), а всего на топ-10 стран пришлось 70,5% мирового экспорта говядины в натуральном выражении (в этом списке также Индия, Аргентина, Уругвай, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Ирландия). Крупнейшими импортерами стали Китай и США (более 3,6 миллиона тонн, или 29,6%), а всего на топ-10 стран пришлось 60% мирового импорта говядины (это также Япония, Республика Корея, Гонконг, Германия, Египет, Нидерланды, Италия, Чили).