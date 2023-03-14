"Агроэкспорт": Россия за пять лет увеличила экспорт говядины в 6,4 раза, до 34,6 тысячи тонн
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия за последние пять лет, с 2017 по 2022 год, увеличила экспорт говядины в натуральном выражении в 6,4 раза, до 34,6 тысячи тонн, и может удвоить его при сохранении благоприятной конъюнктуры, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"За последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тысячи тонн, или 18,5 миллиона долларов, в 2017 году до 34,6 тысячи тонн, или 234 миллиона долларов, в 2022 году (в 6,4 раза в натуральном выражении и в 12,6 раз в стоимостном). При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста внутреннего производства российский экспорт говядины может превысить 75–80 тысячи тонн (450–480 миллиона долларов)", — говорится в материалах.
Ключевыми направлениями будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые, согласно материалам, приходится более 76% поставок в стоимостном выражении; в целом рынки стран Персидского залива, а также страны СНГ становятся одним из стратегических направлений развития российского экспорта говядины.
Мировым лидером по производству говядины являются США: по оценке американского минсельхоза (USDA), в 2022 году производство там говядины составило 12,9 миллиона тонн, на 1,3% выше 2021 года. Второе место у Бразилии: она увеличила объем производства на 6,2%, до 10,4 миллиона тонн. Китай на третьей позиции: в 2022 году производство там говядины выросло на 2,1%, до 7,1 миллиона тонн.
В топ-10 мировых производителей говядины также входят страны ЕС, Индия, Аргентина, Мексика, Австралия, Канада и Россия: на ее долю в 2022 году приходилось 2,7%, следует из оценок, приведенных в обзоре на основании данных Росстата и USDA. На десятом месте — Канада с долей 2,3%.
В структуре экспорта говядины лидирующие позиции в 2021 году занимали Бразилия, США и Австралия (35,8%, или 4,2 миллиона тонн совокупно), а всего на топ-10 стран пришлось 70,5% мирового экспорта говядины в натуральном выражении (в этом списке также Индия, Аргентина, Уругвай, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада, Ирландия). Крупнейшими импортерами стали Китай и США (более 3,6 миллиона тонн, или 29,6%), а всего на топ-10 стран пришлось 60% мирового импорта говядины (это также Япония, Республика Корея, Гонконг, Германия, Египет, Нидерланды, Италия, Чили).
https://1prime.ru/world/20230314/840064124.html