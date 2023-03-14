МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Конфисковать заблокированные активы РФ будет непросто из-за отсутствия подобной практики в прошлом, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. NBC: Британия готовится к последствиям краха американского SVB

"Простая истина заключается в том, что это не так просто", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос одного из парламентариев о планах британского правительства по данному вопросу, Клеверли отметил, что конфликты происходили и раньше, но они никогда не доходили до конфискации активов. Важно убедиться, что такие меры не противоречат каким-либо международным или национальным законам, добавил он.

В данный момент Лондон совместно с партнерами внимательно изучает поступающие предложения и намерен добиваться "наказания" для России, заявил глава МИД.

Запад ввел масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине, в рамках которых заморозил около половины валютных резервов РФ (примерно 300 миллиардов долларов), а также активы российских частных лиц и компаний на 21,5 миллиарда евро.