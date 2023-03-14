Путин призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР.
Глава государства подчеркнул, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами".
По его словам, "нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться".
"Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", — отметил российский лидер.
Кроме того, в этом году из бюджета будет выделено 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, из которых 100 миллиардов рублей из них пойдут для развития городов ДФО, заявил президент.
"Важнейший вопрос — финансовое обеспечение. Напомню о решении, которое было принято в декабре прошлого года на совете по национальным проектам: в текущем году мы выделяем регионам дополнительные 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, и из них 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока", — сообщил он.
Наконец, Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду.
"Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду", — заключил он.
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