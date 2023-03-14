МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ДФО призвал расширить транзитные коридоры и увеличить транспортную доступность в страны АТР. Путин рассказал, от чего зависит расширение газификации на Дальнем Востоке

Глава государства подчеркнул, что "мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами".

По его словам, "нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться".

"Таким образом мы добьемся здесь комплексного эффекта. И морские порты Дальнего востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств", — отметил российский лидер.

Кроме того, в этом году из бюджета будет выделено 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов регионам, из которых 100 миллиардов рублей из них пойдут для развития городов ДФО, заявил президент.

"Важнейший вопрос — финансовое обеспечение. Напомню о решении, которое было принято в декабре прошлого года на совете по национальным проектам: в текущем году мы выделяем регионам дополнительные 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, и из них 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока", — сообщил он.

Наконец, Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для учебы, работы, приложить усилия для повышения качества жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду.

"Ключевая, базовая задача здесь — сделать этот регион по настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса. Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия чтобы кардинально повысить качество жизни людей дальневосточных регионов, создать комфортную и безопасную городскую среду", — заключил он.