АНКАРА, 14 мар — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем вопросы продления зерновой сделки. Reuters сообщил о продолжении консультаций по продлению "зерновой сделки"

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.

"Сегодня (14 марта) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи обсуждались вопросы продления Стамбульского соглашения по зерну и последние события в Украине", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Турции.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.