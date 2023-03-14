МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия продолжит расширять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин анонсировал разработку новой стратегии ВЭД

"Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", — сказал он в ходе стратегической сессии по расширению взаимодействия с дружественными странами.

По его словам, для этого предстоит, в том числе, создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.