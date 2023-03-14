ЖЕНЕВА, 14 мар — ПРАЙМ. Шестьдесят дней, на которые Россия согласилась продлить "зерновую сделку", – достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. В Кремле назвали продление "зерновой" сделки "жестом доброй воли"

"Это наше решение увязывается с тем, что на наш взгляд, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН", — заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать срок продления сделки.

Кроме того, Вершинин подчеркнул, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней является не ультиматумом, а четкой, открытой позицией.

"Это не ультиматум, это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны. Это означает, что в конце этого (60-дневного – ред.) периода мы посмотрим, какой прогресс достигнут в том, что касается реализации нашего меморандума между секретариатом ООН и Россией, и уже на этой основе будем определяться с тем, что касается судьбы черноморской зерновой сделки, инициативы в целом", — сказал дипломат.

По его словам, позиция России – это важный, серьезный сигнал о том, что нужно добиваться реальных результатов, которые не на словах, а на деле облегчают и обеспечивают беспрепятственный вывоз российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Большая часть вывозимого в рамках зерновой сделки зерна поставляется в развитые страны, только 3% – в государства, нуждающиеся в срочной помощи, заявил замглавы российского МИД, добавив, что Москва неоднократно говорила о том, что не удовлетворена исполнением договоренности по украинскому треку.

"Да, действительно, вывозится большое количество зерновых, при этом мы всегда обращаем внимание на то, что среди зерновых преобладает кормовая кукуруза. Мы обращаем внимание на то, что большая часть этих зерновых идет в развитые страны, и только меньшая – в менее развитые страны, и уж совсем незначительная часть – в страны, нуждающиеся в срочной помощи. Эта последняя часть не превышает 3%", — отметил Вершинин.

По его словам, из западных столиц звучат заявления о том, что именно вывоз продовольствия с Украины реально помогает выправлению продовольственной ситуации в мире, особенно в беднейших странах.

"Это абсолютно не так. Наоборот, я бы подчеркнул, что именно экспорт российских сельскохозяйственных товаров и удобрений является основным вкладом России в то, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в мире", — сказал дипломат.

Он также добавил, что российская сторона довела до сведения Турции и Украины свою позицию относительно продления "зерновой сделки" на 60 дней.

"Речь идет о нашей позиции. Мы о ней информировали вчера подробно ООНовских представителей, и мы довели до сторон в лице Турции и Украины наш подход", — заявил Вершинин.

По его данным, Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней.

"Мы пока не получили официальной реакции сторон. Наша позиция была доведена до сторон, вчера о ней были информированы ооновские представители", — сказал он.

Также Вершинин подчеркнул, что Россия отрицательно относится к пожеланиям украинской стороны о расширении "зерновой сделки".

"Как я понимаю, речь идет о пожеланиях украинской стороны. Мы к этому относимся отрицательно" — ответил он на вопрос о том, что Россия думает о расширении соглашения.

Вершинин добавил, что Москва исходит из того, что ООН и секретариат ООН должны сохранять "нейтрально объективную позицию и не подыгрывать кому-либо, в данном случае украинской стороне".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что он провел встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, и что стороны обсуждали зерновую сделку, ее продление и расширение.

Наконец, Вершинин заключил, что решение РФ продлить "зерновую сделку" именно 60 дней не связано с политическими событиями в Турции.

В мае в Турции состоятся президентские и парламентские выборы.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.