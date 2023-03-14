МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. РФ в марте может экспортировать 4,2 миллиона тонн пшеницы, увеличив вдвое объем поставок по сравнению с мартом прошлого года, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон". РЗС: страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России

"В марте Россия может экспортировать 4,2 миллиона тонн пшеницы. Экспортные показатели за этот месяц в два раза могут превысить прошлогодние", — ожидают эксперты. Темпы экспорта пшеницы, сократившиеся в феврале на фоне непогоды, в марте снова начали расти: так, на прошлой неделе ее отгрузки из портов выросли до 1 миллиона тонн (неделей ранее было 0,8 миллиона тонн), "самого высокого объема с декабря 2022 года".

Эксперты напоминают, что в феврале экспорт замедлился на фоне штормов в Новороссийске, ключевом экспортном порту, и в связи с непогодой "Совэкон" понизил февральскую оценку экспорта пшеницы из РФ до 3,4 миллиона тонн с 3,7 миллиона тонн в начале месяца.

Теперь, несмотря на временное сокращение темпов экспорта, РФ продолжает активно для второй половины сезона вывозить пшеницу на фоне рекордных запасов. "Спрос на пшеницу со стороны экспортеров будет оставаться высоким. Однако трейдеры будут стараться понижать закупочные цены в портах, чтобы конкурировать с поставщиками из других регионов", — говорится в обзоре.

Аналитический центр "Русагротранса" на прошлой неделе оценил мартовский потенциал экспорта пшеницы на уровне 4,35 миллиона тонн, указывая, что в этом случае объем экспорта может рекордным, обновив показатель марта 2018 года.

Минсельхоз 1 марта сообщал, что целевой показатель по экспорту из РФ зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 миллионов тонн; экспортный потенциал по пшенице ранее оценивался в 39,5 миллиона тонн.