МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сегодняшняя ситуация в банковской системе США напоминает преддверие финансового кризиса 2008 года, заявила в беседе с радио Sputnik политический обозреватель Виктория Никифорова. Moody's объяснило, почему банковский кризис в США не повлияет на Азию

По ее мнению, происходящее сегодня в финансовой системе США напоминает сценарий, по которому развивался финансовый кризис 2008 года, названный "Великой рецессией".

"В 2005-2006 годах тоже надувались пузыри, но больше на рынке недвижимости, и вместе с тем Федеральная резервная система в 2006 году поднимала свою учетную ставку 13 раз подряд. Уже в те времена некоторые специалисты стали говорить, что надо остановиться с подниманием этой ставки, могут быть очень неприятные эффекты. И был замечательный инвестор Майкл Бьюрри, он умудрился очень точно предсказать кризис 2008 года и заработать на этом чуть ли не миллиард долларов для своих клиентов. Он увидел в прошлом году те же самые признаки грядущего кризиса и еще в прошлом году сбросил почти все свои акции", — пояснила Никифорова.