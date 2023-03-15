МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Казахстан расширил возможности для крупных инвесторов по запуску новых и модернизации действующих проектов, премьер республики подписал соответствующие поправки в постановление правительства, сообщила в среду его пресс-служба. Казахстан договорился с Россией о закупке дизельного топлива в 2023 году

"Согласно внесенным поправкам, исключен перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах", — говорится в сообщении.

Это соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и прочее.

Кроме того, определен список запрещенных видов деятельности. Это значит, что теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.

В частности, к запрещенным видам отнесены: производство или оптовая реализация подакцизной продукции, проведение лотереи, деятельность в сфере игорного бизнеса и другое. В общей сложности 14 пунктов. По всем остальным направлениям ограничений нет, добавили в пресс-службе.