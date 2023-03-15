МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в январе-феврале 2023 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Банковское кредитование в Китае снизилось в феврале

"В январе-феврале (2023 года) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%. В феврале уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в прошлом месяце", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 18,1% и 4,8% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,9 часа.

Согласно целям работы правительства, указанным в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), уровень безработицы к концу 2023 года составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре – 5,5%, то можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.