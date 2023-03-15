МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Золото в Японии третий день обновляет ценовой рекорд – в среду она впервые достигла уровня 9,1 тысячи иен (67,4 доллара) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Рост цен на золото в Японии начался с понедельника на фоне новостей о банкротствах банков в США. Инвесторы опасаются влияния повышения ставки ФРС на финансовую систему США и вкладывают деньги в золото, чтобы минимизировать риски. Инвесторы и аналитики ожидают дальнейшего роста спроса на этот металл, что также подхлестывает цены.

Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB) 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.

Министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.

Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.