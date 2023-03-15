ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции в феврале, по окончательной оценке, выросла до 6,3%, цены на продукты подскочили за год на 14,8%, свидетельствует отчет Национального института статистики Франции (Insee). Французский политик объяснил, чем угрожает банкротство западных банков

Согласно окончательной оценке института, опубликованного в среду, годовая инфляция во Франции достигла 6,3% в феврале из-за резкого роста цен на продукты питания. Сообщается, что продукты подорожали с февраля прошлого года на 14,8%, в январе рост цен составлял 13,3%.

Повышение цен затронуло в первую очередь свежие продукты, особенно фрукты и овощи (15%), а также хлеб, крупы, мясо, сахар, варенье, шоколад и напитки (14,8%).

Цены на услуги в феврале также выросли на 3% с 2,6% в январе, на промышленные товары — на 4,7% после 4,5% в предыдущем месяце.

При этом рост стоимости электроэнергии, напротив, в феврале замедлился, составив 14,1% (в январе этот показатель составлял 16,3%). По данным института, это произошло из-за снижения цен на нефтепродукты и газ.