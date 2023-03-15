МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует принять правила "более постепенного" сокращения долга, которые были бы также ориентированы на рост экономики, сказал в среду член Еврокомиссии Паоло Джентилони. Европу предупредили о долгосрочных последствиях краха SVB

"Нам требуется более постепенное сокращение долга, и мы должны сосредоточить внимание не только на сокращении долга, но и на росте экономики", — сказал он в интервью радио RAI.

Страны еврозоны в настоящее время обсуждают пересмотр правил бюджетной дисциплины.

Германия "не уверена" в необходимости их дальнейшего смягчения, но это — "часть реальности, в которой мы находимся", добавил Джентилони.