Евросоюз призвали смягчить правила по сокращению бюджетного долга
Член ЕК Джентилони призвал смягчить правила по сокращению бюджетного долга Евросоюза
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует принять правила "более постепенного" сокращения долга, которые были бы также ориентированы на рост экономики, сказал в среду член Еврокомиссии Паоло Джентилони.
"Нам требуется более постепенное сокращение долга, и мы должны сосредоточить внимание не только на сокращении долга, но и на росте экономики", — сказал он в интервью радио RAI.
Страны еврозоны в настоящее время обсуждают пересмотр правил бюджетной дисциплины.
Германия "не уверена" в необходимости их дальнейшего смягчения, но это — "часть реальности, в которой мы находимся", добавил Джентилони.
https://1prime.ru/world/20230315/840077009.html
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