Аналитики призвали не ждать активного восстановления экономики ФРГ
Институт IfW повысили прогноз роста ВВП Германии на 2023 год с 0,3 до 0,5 процента
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Институт IfW опубликовал в среду прогноз, согласно которому сильного восстановления экономики Германии в этом году ожидать не стоит, так как покупательную способность населения подрывает высокая инфляция.
Аналитики института повысили прогноз роста ВВП Германии на 2023 год с 0,3% до 0,5%, тогда как прогноз правительства предполагает рост всего на 0,2%. Кроме того, IfW повысил прогноз роста ВВП на 2024 год с 1,3% до 1,4%.
"Экономика Германии с трудом выходит из энергетического кризиса, — сказано в докладе института. — Экономические последствия конфликта на Украине остановили восстановление после пандемии и оказали заметное давление на ВВП".
В IfW также прогнозируют, что в этом году потребительские цены вырастут на 5,4%, а в 2024 году их рост замедлится до 2,1%.
"Высокая инфляция сокращает располагаемые доходы потребителей, что в этом году приводит к сокращению расходов", — сказано в докладе института.
https://1prime.ru/world/20230315/840078036.html
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