МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Институт IfW опубликовал в среду прогноз, согласно которому сильного восстановления экономики Германии в этом году ожидать не стоит, так как покупательную способность населения подрывает высокая инфляция. Германия сократила импорт российской нефти в январе на 99,9 процента

Аналитики института повысили прогноз роста ВВП Германии на 2023 год с 0,3% до 0,5%, тогда как прогноз правительства предполагает рост всего на 0,2%. Кроме того, IfW повысил прогноз роста ВВП на 2024 год с 1,3% до 1,4%.

"Экономика Германии с трудом выходит из энергетического кризиса, — сказано в докладе института. — Экономические последствия конфликта на Украине остановили восстановление после пандемии и оказали заметное давление на ВВП".

В IfW также прогнозируют, что в этом году потребительские цены вырастут на 5,4%, а в 2024 году их рост замедлится до 2,1%.

"Высокая инфляция сокращает располагаемые доходы потребителей, что в этом году приводит к сокращению расходов", — сказано в докладе института.