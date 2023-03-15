МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. РФ и Индия в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличили товарооборот продукцией АПК на 60%, до 1,7 миллиарда долларов, при этом есть большие перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества, сообщил директор департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Максим Маркович. Россия увеличила поставки в Индию растительных масел более чем в два раза

"Индия – ключевой партнер России в торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в Южной Азии. В 2022 году товарооборот вырос на 60% и составил 1,7 миллиарда долларов, однако министерство и российский бизнес видят большие перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества с индийскими партнерами", — приводит его слова Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.

В Нью-Дели 14 марта начала работу деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК с Республикой Индия. В ходе пленарной сессии были рассмотрены основные направления расширения сфер сотрудничества во взаимной торговле продукцией АПК.

Руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов в свою очередь сообщил, что за последние 5 лет российский экспорт продукции АПК в Индию вырос почти в 5 раз и приблизился к 800 миллионам долларов. Основу поставок составляет подсолнечное и соевое масло, которые могут и дальше расти: по оценке Краснова, при решении финансовых и логистических вопросов поставки масложировой продукции РФ в Индию могут достигнуть 800 тысяч тонн уже в ближайшие годы и превысить 1 миллиард долларов. Путин заявил, что в России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна

Также высокий потенциал есть в экспорте зернобобовой продукции: около 35% жителей Индии являются вегетарианцами, что формирует спрос на растениеводческую продукцию, такую как бобовые, свежие овощи, фрукты, заменители мясной и молочной продукции на растительной основе.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев указал на перспективность экспорта в Индию мяса и готовой мясной продукции. "Животноводческой продукции мы пока мало поставляем в Индию, но надеемся на расширение объемов", – сообщил он.