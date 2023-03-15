МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Америка привыкла жить не по средствам, и сегодня безрассудные расходы ее правительства стали настоящей "бомбой замедленного действия", которая может взорваться из-за разногласий республиканцев и демократов, пишет обозреватель "Жэньминь жибао" Янь Юй. Три страны ЕС призвали снизить потолок цен на российскую нефть

В статье отмечается, что в последнее время риск дефолта по долгу США вырос до максимума, в то время как дискуссии между Демократической и Республиканской партиями по вопросу верхнего предела госдолга не прекращаются. Более того — они почти зашли в тупик.

По мнению экспертов Американского аналитического центра (Центр двухпартийной политики), если Конгресс не примет серьезные меры по повышению верхнего предела долга федерального правительства, Соединенные Штаты столкнутся с беспрецедентным дефолтом в начале июня.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат также предупредила, что, если США завязнут в долговом кризисе, это значительно увеличит риск понижения кредитного рейтинга правительства и создаст дополнительные угрозы для экономики Америки и других стран мира.

"Высокий госдолг США коренится в недальновидности и отсутствии финансовой самодисциплины американской демократии", — подчеркнул обозреватель "Жэньминь жибао".

Согласно анализу Чжан Монаня, высокий долг правительства станет не только проблемой Вашингтона, но также приведет к потрясениям на мировом финансовом рынке, нанесет серьезный ущерб мировой экономике, причем особенно сильным будет его побочное воздействие на развивающиеся рынки.

"Постоянная корректировка потолка долга постоянно превышает политический кредит США, что подрывает доверие к государственному долгу и статус доллара как резервной валюты. С прошлого года Япония, Франция, Саудовская Аравия, Израиль и многие другие государства продали немало казначейских облигаций США, что очевидно показывает ослабление их веры в американскую платежеспособность", — добавил он.

В заключении автор статьи выразил надежду, что американские чиновники все же вспомнят про чувство ответственности и избавят мир от еще одного кризиса.

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