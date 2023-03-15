МОСВА, 15 мар — ПРАЙМ. Анкара ведет переговоры о продлении "зерновой сделки" на 120 дней, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. "Зерновую сделку" продлили еще на 60 дней, сообщил МИД

"Мы начали переговоры относительно продления зерновой сделки еще на 120 дней", — рассказал он.

По словам Акара, турецкая сторона проводит встречи на уровне министров.

Чиновник подчеркнул, что "зерновая сделка" имеет большое значение не только на региональном, но и на глобальном уровне. Реализация инициативы позволила стабилизировать цены, отметил он.

"Важно продолжить ее, поэтому мы вместо продления на 60 дней ведем переговоры о продлении на 120 дней", — добавил Акар.

Министр выразил надежду на то, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. В Кремле назвали продление "зерновой" сделки "жестом доброй воли"

Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года подписали пакет соглашений, касающихся вывоза сельскохозяйственной продукции из портов на Украине и отмены барьеров для российского экспорта.

В ноябре инициативу продлили на 180 дней — до марта 2023 года, а во вторник МИД РФ сообщил, что договоренности решили пролонгировать еще на 60 дней на прежних условиях.

Москва неоднократно подчеркивала, что сделка не реализовывается в полной мере, поскольку ограничения для поставок зерна и удобрений из РФ остаются в силе. В рамках продления сделки стороны договорились, что данная проблема будет решена.