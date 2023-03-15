Минобороны Турции сообщило о переговорах по продлению "зерновой сделки" на 120 дней
МОСВА, 15 мар — ПРАЙМ. Анкара ведет переговоры о продлении "зерновой сделки" на 120 дней, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"Мы начали переговоры относительно продления зерновой сделки еще на 120 дней", — рассказал он.
По словам Акара, турецкая сторона проводит встречи на уровне министров.
Чиновник подчеркнул, что "зерновая сделка" имеет большое значение не только на региональном, но и на глобальном уровне. Реализация инициативы позволила стабилизировать цены, отметил он.
"Важно продолжить ее, поэтому мы вместо продления на 60 дней ведем переговоры о продлении на 120 дней", — добавил Акар.
Министр выразил надежду на то, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
Россия, Украина, Турция и ООН в июле прошлого года подписали пакет соглашений, касающихся вывоза сельскохозяйственной продукции из портов на Украине и отмены барьеров для российского экспорта.
В ноябре инициативу продлили на 180 дней — до марта 2023 года, а во вторник МИД РФ сообщил, что договоренности решили пролонгировать еще на 60 дней на прежних условиях.
Москва неоднократно подчеркивала, что сделка не реализовывается в полной мере, поскольку ограничения для поставок зерна и удобрений из РФ остаются в силе. В рамках продления сделки стороны договорились, что данная проблема будет решена.
https://1prime.ru/world/20230315/840079256.html