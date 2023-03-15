АНКАРА, 15 мар — ПРАЙМ. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым реализацию "зерновой сделки", сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве. Турция ведет переговоры о продлении "зерновой сделки" на 120 дней

Согласно информации, министры в среду провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули Стамбульские договоренности и двусторонние отношения РФ и Турции.

"Зерновая сделка" была заключена в июле 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она направлена на содействие вывозу сельхозпродукции из украинских портов, а также снятие ограничений для поставок из РФ на мировые рынки.

В ноябре сделку продлевали на 180 дней, а 14 марта в МИД РФ сообщили, что договоренности было решено пролонгировать еще на 60 дней на прежних условиях.

Ранее в Минобороны Турции сообщали, что Анкара ведет переговоры со сторонами черноморской инициативы о продлении сделки на 120 дней.