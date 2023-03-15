МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бюро бюджетной ответственности (OBR) Великобритании прогнозирует снижение инфляции в стране почти на 8% к концу 2023 года, заявил в среду министр финансов страны Джереми Хант. Британцев поразило качество жизни в России после года санкций

"Несмотря на продолжающуюся глобальную нестабильность, OBR сообщило сегодня, что инфляция в Великобритании снизится с 10,7% в последнем квартале прошлого года до 2,9% к концу 2023 года. Это больше, чем наполовину", — заявил Хант, представляя в парламенте новый финансовый план правительства.

По словам министра, британская экономика избежит рецессии в этом году, уровень инфляции вновь снизится, государственный долг начнет сокращаться, а экономика расти.

Хант назвал рост цен главной причиной забастовок работников в стране.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля составила 10,1%.