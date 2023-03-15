Путин сообщил о росте товарооборота России и Сирии
Путин сообщил, что товарооборот России и Сирии вырос в 2022 году на семь процентов
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Сирией растет, по итогам прошлого года показатель увеличился на 7 процентов, сообщил российский лидер Владимир Путин.
"За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота", — сказал он на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.
Путин подчеркнул, что отношения двух стран развиваются, исключение не составляет и экономическая сфера.
Асад в свою очередь отметил хорошие результаты совместной работы министерств, которая была проделана за последние дни. Президент Сирии оценил прошедшие встречи как лучшие за последние годы. По его мнению, достигнутые результаты поддержат российско-сирийские финансовые и экономические отношения.
Асад поблагодарил Путина за прием и выразил уверенность в том, что встреча откроет новый аспект во взаимоотношениях двух государств.
https://1prime.ru/world/20230315/840083102.html
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