МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) стал первой ласточкой надвигающегося серьезного кризиса, заявил в интервью Business Insider легендарный инвестор Рэй Далио. Главный акционер Credit Suisse не окажет помощь банку

Основатель инвесткомпании Bridgewater Associates предрек, что последствия будут особенно ощутимы не только в сфере венчурных инвестиций, но и в целом во всем финансовом секторе.

По мнению Далио, в обозримом будущем Федеральная резервная система, которая в США выполняет функции Центробанка, будет лишь ужесточать денежно-кредитную политику.

"Самый вероятный сценарий развития событий — это обрушение еще нескольких компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками", — подытожил Далио.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16 место по величине активов.