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Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса
Мировая экономика
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Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) стал первой ласточкой надвигающегося серьезного кризиса, заявил в интервью Business Insider легендарный инвестор Рэй Далио. Основатель... ПРАЙМ, 15.03.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Крах банка Silicon Valley Bank (SVB) стал первой ласточкой надвигающегося серьезного кризиса, заявил в интервью Business Insider легендарный инвестор Рэй Далио.
Основатель инвесткомпании Bridgewater Associates предрек, что последствия будут особенно ощутимы не только в сфере венчурных инвестиций, но и в целом во всем финансовом секторе.
По мнению Далио, в обозримом будущем Федеральная резервная система, которая в США выполняет функции Центробанка, будет лишь ужесточать денежно-кредитную политику.
"Самый вероятный сценарий развития событий — это обрушение еще нескольких компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками", — подытожил Далио.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком со времен финансового кризиса 2008-го. Он занимал 16 место по величине активов.