МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"SVB Financial Group, компания, чей бывший дочерний банк Silicon Valley Bank на прошлой неделе был взят под контроль банковскими регуляторами США рассматривает вариант защиты от кредиторов по закону о банкротстве как один из вариантов продажи активов", — пишет агентство.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года.

Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов.

По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.