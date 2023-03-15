СМИ: материнская компания Silicon Valley Bank может подать на банкротство
Reuters: материнская компания Silicon Valley Bank рассматривает вариант банкротства
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. SVB Financial Group, материнская компания Silicon Valley Bank, рассматривает вариант подачи заявления на банкротство, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"SVB Financial Group, компания, чей бывший дочерний банк Silicon Valley Bank на прошлой неделе был взят под контроль банковскими регуляторами США рассматривает вариант защиты от кредиторов по закону о банкротстве как один из вариантов продажи активов", — пишет агентство.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года.
Как отмечает Рейтер, SVB Financial в понедельник заявила, что рассматривает стратегические альтернативы для своих активов, но не назвала банкротство в качестве одного из вариантов.
По словам собеседников агентства, SVB Financial не принимала окончательного решения и по-прежнему пытается найти покупателей без подачи заявления на банкротство.
https://1prime.ru/world/20230315/840084779.html
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