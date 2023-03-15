ЦЮРИХ, 15 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии (НБШ) предоставит ему ликвидность, говорится в совместном заявлении финансового регулятора и управления надзора за операциями финансового рынка страны. Легендарный инвестор назвал крах SVB первой ласточкой серьезнейшего кризиса

"Строгие требования к капиталу и ликвидности, применимые к швейцарским финансовым учреждениям, обеспечивают их стабильность. Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам. При необходимости НБШ предоставит CS ликвидность", — говорится в заявлении, распространенном в среду.

Ранее финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Он точно предсказал крах американского банковского гиганта Lehman Brothers в 2008 году. Позднее главный акционер Credit Suisse Group саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления финансовой помощи швейцарскому банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

На этом фоне акции Credit Suisse в среду на закрытии обвалились на 24,2%, до 1,7 швейцарских франка за ценную бумагу, а в ходе торгов падение превышало 30%.