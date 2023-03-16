МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Белоруссия на полгода введет лицензирование экспорта белорусского льноволокна, говорится в постановлении правительства страны, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. ЕАБР ожидает сокращение ВВП Белоруссии в первом квартале

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с концерном "Беллегпром" … осуществляется вывоз … в государства ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, льноволокна, происходящего с территории Республики Беларусь, при его помещении под таможенную процедуру экспорта", — говорится в документе.

Заинтересованные в получении лицензии лица, в частности, должны предоставить в концерн "Беллегпром" письмо с указанием производителя льноволокна, предлагаемого объема экспортной поставки, страны его назначения, условий поставки и оплаты, копию внешнеторгового контракта. Концерн согласует с минсельхозпродом поставку льноволокна на экспорт. Причем министерство может не согласовать экспортную поставку в случае невыполнения по соответствующей области графика поставки льноволокна для госнужд, отсутствия у заинтересованного лица на складах заявленного к реализации объема льноволокна.

Концерн "Беллегпром" в течение пяти рабочих дней должен принять решение о возможности выдачи лицензии, может в ней отказать при необходимости удовлетворения потребности на внутреннем рынке. Концерн вправе обращаться в МАРТ с обоснованными предложениями о приостановлении либо прекращении действия лицензий. МАРТ ежемесячно информирует концерн "Беллегпром" и минсельхозпрод о выданных лицензиях.

Постановление действует в течение шести месяцев после официального опубликования, то есть с 17 марта. Правительство Белоруссии в конце июля прошлого года уже вводило лицензирование экспорта белорусского льноволокна, также на полгода.